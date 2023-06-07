Хоча уже зараз пішли розмови про те, як цей злочин ворога вплине на наш контрнаступ, ми справді тут можемо лише будувати перші припущення.

До теми Дві причини, чому росіяни наважилися на підрив Каховської ГЕС

За наявними вже оцінками, спрацювання Каховського водосховища триватиме 4 дні, вода зійде за 7 – 10 днів. Відповідно, не раніше аніж за 1 – 2 тижні ми зможемо побачити, як змінився ландшафт, і як ці зміни можуть впливати на подальший перебіг військових дій.

Уже зараз можна ставити під сумнів різні "карти" з телеграм-каналів, за якими росіяни начебто самі затопили свої передові позиції на тимчасово окупованій Херсонщині. Комусь уява там може малювати, як окупанти ледь чи не мотострілецькими бригадами тонуть. Однак те все насправді була "сіра зона" шириною 15 – 20 кілометрів від берега, яку росіяни використовували як позиційний район для обстрілів Херсону.

За деякими повідомленнями, ворог насправді заздалегідь відвів звідти свої війська і перекинув на укріплення оборони навколо тимчасово окупованого Мелітополя.

У ЗСУ є засоби для нових умов контрнаступу

Від того, що стане далі з ландшафтом місцевості, прямо залежить і те, наскільки швидко ЗСУ (за наявності відповідного замислу) зможуть перейти до активних дій на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Якщо, наприклад, це поле протиборства перетвориться на заболочену місцевість, то на такий випадок, що в нашому, що у ворожому арсеналі є відповідна легка бронетехніка:

МТ-ЛБ, який створювався для подібних умов;

у розпорядженні ЗСУ за західними поставками є шведські гусеничні всюдиходи сімейства Bv 10 із різних джерел;

у росіян є "арктичні" тягачі ДТ-10 і ДТ-30, адаптовані насправді саме під болотисту місцевість.

До теми Для чого росіянам трагедія на Каховській ГЕС: відповідь з історії

Якщо ж поле протиборства стане занадто повноводним, то і на такий випадок в нашому арсеналі можуть бути свої "заготовки":

понтонні переправи;

амфібійні гусеничні тягачі ПТС-2;

малі катери від західних партнерів, наприклад американські PB 40 Defiant.

Водночас наша промисловість може виготовляти, як виявилось, навіть десантні катери для річкових комунікацій.

Усе вище викладене – це лише попередні припущення. Щось, напевне, можна буде казати лише за кілька днів чи пару тижнів, коли вода остаточно спаде, а всі деталі стануть ясними.