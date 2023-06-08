Самі окупанти, першу лінію оборони яких затопило, вже відійшли, проте не евакуюють місцевих мешканців. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква розповів у ефірі телемарафону, що Червоний хрест, який мав першим прибути на Херсонщину, досі цього не зробив, пише 24 Канал.

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Що сказали в ОП про Червоний Хрест

Ігор Жовква уточнив, що на місце трагедії не прибули, ані ООН, ані Червоний Хрест. Він також запевнив, що інформацію в структури ООН надали.

Замість того, щоб проводити конференції, мітинги та круглі столи, треба виїжджати на місце зі своїми спеціалістами, і, поруч з українцями, допомагати. Нагадаю, що більшість збитків завдано на окупованій території України, куди з об'єктивних причин рух наших рятувальників ускладнений,

– заявив Жовква.

Він пояснив, що саме на Лівобережжі Херсонщини найбільше потерпають люди.

"Ми бачили всі ці кадри, де люди ночують на дахах своїх будинків. Ось там не здійснює евакуацію ні окупаційна влада, яка розказувала про "звільнення українців", ні міжнародні структури", – зауважив заступник Андрія Єрмака.

Ігор Жовква пояснив, що неможливо, щоб у сучасному світі інформація не була відома відповідним структурам.

Яка позиція Червоного Хреста

Червоний Хрест України 8 червня спробував виправдатись за те, що вони досі не допомагають українцям на окупованій Херсонщині. Варто зазначити, що на це вказав і Володимир Зеленський під час свого звернення ввечері 7 червня.

У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні,

– заявили у Червоному Хресті.

Також вони запевнили, що допомагають евакуйовувати людей разом з рятувальниками та поліцією з територій, які підконтрольні уряду України.

У Червоному Хресті розповіли, що:

6 їхніх екіпажів, тобто понад 50 волонтерів, загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей;

вивезли вже 140 людей, з яких більшість – маломобільні;

доставляють людям продукти та питну воду;

понад 200 їхніх волонтерів в Миколаївській, Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах надають гуманітарну допомогу постраждалим. Вона включає питну воду, продукти та одяг. За потреби – надають першу допомогу та першу психологічну допомогу.

Що цьому передувало