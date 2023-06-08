Сами оккупанты, первую линию обороны которых затопило, уже отошли, но не эвакуируют местных жителей. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал в эфире телемарафона, что Красный крест, который должен был первым прибыть на Херсонщину, до сих пор этого не сделал, пишет 24 Канал.

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Что сказали в ОП о Красном Кресте

Игорь Жовква уточнил, что на место трагедии не прибыли ни ООН, ни Красный Крест. Он также заверил, что информацию в структуры ООН предоставили.

Вместо того чтобы проводить конференции, митинги и круглые столы, нужно выезжать на место со своими специалистами, и, рядом с украинцами, помогать. Напомню, что большинство ущерба нанесено на оккупированной территории Украины, куда по объективным причинам движение наших спасателей осложнено,

– заявил Жовква.

Он объяснил, что именно на Левобережье Херсонщины больше всего страдают люди.

"Мы видели все эти кадры, где люди ночуют на крышах своих домов. Вот там не осуществляют эвакуацию ни оккупационные власти, которые рассказывали об "освобождении украинцев", ни международных структурах", – отметил заместитель Андрея Ермака.

Игорь Жовква пояснил, что невозможно, чтобы в современном мире информация не была известна соответствующим структурам.

Какова позиция Красного Креста

Красный Крест Украины 8 июня попытался оправдаться, что они до сих пор не помогают украинцам на оккупированной Херсонщине. Следует отметить, что на это указал и Владимир Зеленский во время своего обращения вечером 7 июня.

В ответ на обвинения хотим еще раз подчеркнуть, что Украинский Красный Крест не имеет доступа к территориям неподконтрольных Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может проводить свою деятельность согласно украинскому законодательству и исключительно на территории подконтрольной Украине,

– заявили в Красном Кресте.

Также они заверили, что помогают эвакуировать людей вместе со спасателями и полицией с территорий, подконтрольных правительству Украины.

В Красном Кресте рассказали, что:

6 их экипажей, то есть более 50 волонтеров, отрядов быстрого реагирования Украинского Красного Креста вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей;

вывезли уже 140 человек, из которых большинство – маломобильные;

доставляют людям продукты и воду;

более 200 их волонтеров в Николаевской, Херсонской областях в местах временного размещения эвакуированных и на вокзалах оказывают гуманитарную помощь пострадавшим. Она включает питьевую воду, продукты и одежду. При необходимости – оказывают первую помощь и первую психологическую помощь.

Что этому предшествовало