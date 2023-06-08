В украинском МИД заявили, что 8 июня провели переговоры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Координатор системы ООН в Украине, Гуманитарный координатор Дениз Браун. Они говорили об усилении помощи со стороны ООН, чтобы преодолеть гуманитарные последствия террористического акта России на Каховской ГЭС.

Смотрите также Затоплены 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

О чем договорились Украина и ООН

В украинском МИД заявили, что:

масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования;

на встрече согласовали, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории,

– заявили в министерстве.

Также там отметили, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

ООН и украинский МИД договорились о том, что:

подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности;

ООН ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Важно "Организация Объединенных Никчем": в Киеве молодежь протестовала под офисом ООН – репортаж

Что этому предшествовало

Россия ориентировочно в 3 ночи 6 июня взорвала Каховскую гидроэлектростанцию. На утро 8 июня под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области. Из них 32% – Правобережье и 68% – Левобережье.

Следует отметить, что левый берег Херсонщины временно контролируют россияне. Они сами убегали, а мирных жителей бросили на гибель.

До сих пор международные организации не вмешивались в трагедию и не помогали людям. Владимир Зеленский вечером 7 июня заявил, что нужны более масштабные усилия по спасению мирных людей. В частности, необходимо, чтобы международные организации – такие, как Международный Красный Крест – немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсона.

Обратите внимание! Стоит отметить, что в день трагедии утром после подрыва Каховской ГЭС Организация Объединенных Наций поздравила всех с днем русского языка. Такой цинизм возмутил людей. Сам генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 7 июня, что у организации нет доступа к информации для "независимой проверки причины" подрыва Каховской ГЭС. Подробнее его заявление – читайте здесь.