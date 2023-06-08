В украинском МИД заявили, что 8 июня провели переговоры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Координатор системы ООН в Украине, Гуманитарный координатор Дениз Браун. Они говорили об усилении помощи со стороны ООН, чтобы преодолеть гуманитарные последствия террористического акта России на Каховской ГЭС.

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О чем договорились Украина и ООН

В украинском МИД заявили, что:

  • масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования;
  • на встрече согласовали, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории,
– заявили в министерстве.

Также там отметили, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

ООН и украинский МИД договорились о том, что:

  • подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности;
  • ООН ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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