Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из 600 затопленных квадратных километров 32 процента – это правобережье и 68 процентов – левый берег. По его словам, по состоянию на утро средний уровень подтопления – 5,61 метра.

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Самая тяжелая ситуация на левом берегу Несмотря на российские обстрелы из зоны подтопления продолжается эвакуация. По состоянию на утро 8 июня опасные территории уже покинули 1999 человек. Больше всего людей эвакуировали из микрорайона "Корабел" – 1495 человек.

Прокудин сообщил, что на левом берегу, находящемся под российской оккупацией, ситуация очень тяжелая. В частности, люди страдают не только от воды, но и от российского террора. Оккупанты отказываются спасать людей.

В Каховском водохранилище продолжается снижение уровня воды

По данным Укргидроэнерго, уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 метра. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на метр.

Продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

"Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада", – говорится в сообщении.

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