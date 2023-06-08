Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что из 600 затопленных квадратных километров 32 процента – это правобережье и 68 процентов – левый берег. По его словам, по состоянию на утро средний уровень подтопления – 5,61 метра.
Смотрите также Люди сидят на крышах, уровень воды растет, идет эвакуация: главное о подрыве Каховской ГЭС
Прокудин сообщил, что на левом берегу, находящемся под российской оккупацией, ситуация очень тяжелая. В частности, люди страдают не только от воды, но и от российского террора. Оккупанты отказываются спасать людей.
В Каховском водохранилище продолжается снижение уровня воды
По данным Укргидроэнерго, уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 метра. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на метр.
Продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.
"Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада", – говорится в сообщении.
Самое важное о подрыве Каховской ГЭС
- Российские военные ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего воды Днепра начали затапливать населенные пункты, расположенные у реки.
- Критическая ситуация в Олешках, где над уровнем воды осталось всего 20% города. Также затопило Новую Каховку, а Кинбурнская коса временно стала островом.
- В результате российского теракта есть жертвы: в Олешках в результате наводнения погибли по меньшей мере 3 человека. Также один человек погиб в Новой Каховке.
- Владимир Зеленский сообщил, что международные организации, включая ООН и Красный Крест, игнорируют запросы Украины об эвакуации людей с левого берега.
- Теракт России вызвал один из самых экоцидов в истории Европы за последние годы.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил в разговоре с Зеленским создать комиссию по детальному расследованию взрыва на Каховской дамбе.