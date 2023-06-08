Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що зі 600 затоплених квадратних кілометрів 32 відсотки – це правобережжя та 68 відсотків – лівий берег. За його словами, станом на ранок середній рівень підтоплення – 5,61 метра.

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Найважча ситуація на лівому березі

Попри російські обстріли, із зони підтоплення триває евакуація. Станом на ранок 8 червня небезпечні території вже покинуло 1999 людей. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел – 1495 осіб.

Прокудін повідомив, що на лівому березі, який перебуває під російською окупацією, ситуація дуже важка. Зокрема, люди потерпають не тільки від води, але й російського терору. Окупанти відмовляються рятувати людей.

У Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води

За даними Укргідроенерго, рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 метра. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.

Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

"Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції. Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду", – мовиться у повідомленні.