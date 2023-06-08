Своїми думками щодо цього в колонці 24 Каналу поділився науковець, професор кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська Академія Євген Хлобистов. На його думку, землі, які залила велика вода на Херсонщині, важко буде перетворити на родючі. Водночас він звернув увагу на те, що ми можемо перейняти досвід Ізраїля. Про це й розповімо далі.

Читайте також Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС

Вода у Дніпрі може стати забрудненою

Науковець зауважив, що існує загроза забруднення Дніпра. Причина проста: у річку скидається вода з Каховського водосховища, а також затоплених територій. І там і там можуть бути речовини, які забруднять воду.

"Наразі швидкість течії дуже висока – 27 метрів на секунду. За таких умов виявити рівень забруднення неможливо, оскільки дуже швидко змінюється стан води. Коли стабілізується ситуація, зможемо побачити забруднення і схвалювати подальші рішення", – зауважив він.

Водночас припустив, що не думає, що існує загроза, що Чорне море опрісниться.

Землю складно буде зробити родючою

Слід розуміти, що впродовж місяців землі можуть перебувати під шаром води. І через це вони можуть втратити свою родючість. Власне, це загрожуватиме подальшим врожаям у нашій країні. Ба більше, через це перетворити землю на родючу буде дуже непросто.

Однак маємо приклад Ізраїля, який на зовсім неродючих ґрунтах вирощує чимало овочів і фруктів. У них є особливі технології для таких специфічних ґрунтів. Мабуть, будемо запозичувати досвід таких країн як Ізраїль. Однак це вже питання не сьогодення. Зараз у нас є інші загрози,

– наголосив експерт.

Моторошні наслідки підриву Каховської ГЕС показала ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Вона приїхала до Херсона та розповіла, що частина міста залита водою через терористичний акт з боку росіян. За її словами, у деяких районах вода піднялася на рівень першого поверху. Причому, зранку 7 червня вона ще сягала підвалів.