Як розповіла з місця подій ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, частина Херсона виявилася підтопленою через підрив Каховської ГЕС. У деяких районах вода піднялася на рівень 1 поверху, хоч ще вранці перебувала у підвальних приміщеннях.

До теми Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС

Утім, ситуація потрошки стабілізується. Вода прибуває в місто вже з меншою інтенсивністю. Але поки говорити про те, що пік підтоплення минув – не варто.

Який вигляд мав мікрорайон Острів станом на 18:50 7 червня / Скриншот 24 Каналу

Скільки людей евакуювали з Херсонщини

За даними місцевої влади, станом на 18:00 з Херсона евакуювала 1814 місцевих жителів і ще 400 – з області. Правоохоронці, комунальні служби та волонтери постійно допомагали вивозити людей.

Волонтери і вчора, і сьогодні допомагали евакуювати людей / Скриншот 24 Каналу

На щастя, вже ближче до вечора "наплив" місцевих жителів суттєво зменшився. Усі почали рятувати тварин.

Коли бачиш це все наживо, то серце розривається від болю. Але не лише через страждання людей і жах, який вони переносять. Захоплюєшся людьми, які з усіх сил рятують і людей, і тварин. Це те, що відрізняє нас від росіян. Ми не лишаємо в біді нікого. Навіть друзів наших менших,

– зауважила Кучер.

Як волонтерки рятували малесеньке кошенятко / Скриншот 24 Каналу

На лівому березі коїться жах

Лівобережжя Херсонщини зараз тимчасово перебуває під контролем російських окупантів. Загарбники підірвали Каховську ГЕС – і довели все до справжньої катастрофи.

Якщо на правому березі Херсонщини підтоплені близько 20 населених пунктів, то на лівому – 10 населених пунктів майже повністю опинилися під водою. І російські нелюди не дають евакуюватися українцям.

Про такий факт розповів місцевий житель, родичі якого не змогли евакуюватися з Козачих Лагерів. Окупанти просто їх не випустили. Так само надходить інформація, що може бути дуже багато жертв на лівому березі. Там переважно були люди похилого віку, лежачі хворі, які не могли виїхати з окупації,

– повідомила ведуча 24 Каналу.

Зверніть увагу! Мешканка Олешків, що на лівому березі Дніпра, розповіла про ситуацію в місті. Російські окупанти відбирали човни у людей, які намагалися врятуватися від загибелі.

Надзвичайно боляче дивитися на те, що сталося з бідною Херсонщиною. Регіон пережив окупацію, а тепер – велику техногенну катастрофу. І все – через російських загарбників.

Утім, місцеві жителі зберігають оптимізм і стверджують, що нічого гіршого за окупацію бути не може. Вони вірять в перемогу України і чекають, коли ЗСУ повністю викинуть росіян "дамой".

Дивіться репортаж з Херсона від Андріани Кучер на ютубі 24 Каналу

Що буде далі

Поки не варто робити гучних прогнозів. Але регіональна влада обережно очікує, що суттєвого припливу води вже не буде. Утім, попереду очікує велика робота. Потрібно буде усувати наслідки цієї техногенної катастрофи.

Одна з вулиць Херсона / Скриншот 24 Каналу

Натомість російські окупанти в черговий раз продемонстрували, які вони нелюди. Загарбники підірвали Каховську ГЕС, а згодом ще й обстрілювали місто під час евакуації.

Окупанти продовжують обстрілювати місто в той час, як люди намагаються евакуюватися. Це те, що вони роблять постійно. Стирають усе живе,

– підкреслила Кучер.

Підрив Каховської ГЕС: коротко