Как рассказала с места событий ведущая 24 Канала Андриана Кучер, часть Херсона оказалась подтопленной через подрыв Каховской ГЭС. В некоторых районах вода поднялась на уровень 1 этажа, хотя еще утром находилась в подвальных помещениях.

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Впрочем, ситуация понемногу стабилизируется. Вода прибывает в город с меньшей интенсивностью. Но пока говорить о том, что пик подтопления прошел – не стоит.

Как выглядел микрорайон Остров по состоянию на 18:50 7 июня / Скриншот 24 Канала

Сколько людей эвакуировали из Херсона

По данным местных властей, по состоянию на 18:00 из Херсона эвакуировали 1814 местных жителей и еще 400 – из области. Правоохранители, коммунальные службы и добровольцы постоянно помогали вывозить людей.

Волонтеры и вчера, и сегодня помогали эвакуировать людей / Скриншот 24 Канала

К счастью, уже ближе к вечеру "наплыв" местных жителей существенно уменьшился. Все стали спасать животных.

Когда видишь это все вживую, то сердце разрывается от боли. Но не только из-за страданий людей и ужаса, который они переносят. Увлекаешься людьми, которые изо всех сил спасают и людей, и животных. Это то, что отличает нас от россиян. Мы не оставляем в беде никого. Даже друзей наших меньших,

– заметила Кучер.

Как волонтеры спасали крошечного котенка / Скриншот 24 Канала

На левом берегу творится ужас

Левобережье Херсона сейчас временно находится под контролем российских оккупантов. Захватчики взорвали Каховскую ГЭС – и довели все до настоящей катастрофы.

Если на правом берегу Херсона подтоплены около 20 населенных пунктов, то на левом – 10 населенных пунктов почти полностью оказались под водой. И российские изверги не дают эвакуироваться украинцам.

О таком факте рассказал местный житель, родственники которого не смогли эвакуироваться из Казачьих Лагерей. Оккупанты просто их не выпустили. Также поступает информация, что может быть очень много жертв на левом берегу. Там преимущественно были пожилые люди, лежачие больные, которые не могли выехать из оккупации,

– сообщила ведущая 24 Канала.

Обратите внимание! Жительница Олешков, которые расположены на левом берегу Днепра, рассказала о ситуации в городе. Российские оккупанты отбирали лодки у людей, которые пытались спастись от гибели

Очень больно смотреть на то, что произошло с бедной Херсонщиной. Регион пережил оккупацию, а теперь – большую техногенную катастрофу. И все – из-за российских захватчиков.

Впрочем, местные жители сохраняют оптимизм и утверждают, что ничего хуже оккупации быть не может. Они верят в победу Украины и ждут, когда ВСУ полностью выбросят россиян "дамой".

Смотрите репортаж из Херсона от Андрианы Кучер на ютубе 24 Канала

Что будет дальше

Пока не следует делать громких прогнозов. Но региональные власти осторожно ожидают, что существенного притока воды уже не будет. Впрочем, впереди предстоит большая работа. Нужно будет устранять последствия этой техногенной катастрофы.

Одна из улиц Херсона / Скриншот 24 Канала

Российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали, какие они изверги. Захватчики взорвали Каховскую ГЭС, а затем еще и обстреливали город во время эвакуации.

Оккупанты продолжают обстреливать город в то время, как люди пытаются эвакуироваться. Это то, что они делают постоянно. Стирают все живое,

– подчеркнула Кучер.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко