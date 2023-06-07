Женщина рассказала, что дома их было пятеро: она с родителями и двое детей. Вода в переулок, где расположен дом, начала прибывать очень быстро. Этому поспособствовало местное озеро.

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Течение было очень сильным. Чтобы спастись, женщина и ее родные перебрались на чердак. С собой на всякий случай взяли надувные круги и матрасы.

Женщина понимала, что должна как-то спасти детей. К счастью, ближе к вечеру до дома добрались кум и сват. Они спасли стариков и вернулись за семьей. В то время первый этаж дома фактически уже находился под водой.

На улицу слезали по лестнице, а потом шли пешком. Затем они добрались в район Алешек, где расположены многоэтажки.

Низкие дома к тому времени уже не были видны вообще. Сплошное море. В нашем районе, когда нас забирали, оставались люди из трех домов, у некоторых из них инвалидность. Ситуация критическая, потому что местами вода достигает уже второго этажа, некоторые старые дома начали обрушиваться, некоторые полностью под водой,

– рассказала женщина.

Оккупанты отбирают у людей лодки

Местные жители, у которых есть лодки, пытаются помочь другим спастись. Однако российские оккупанты отбирают лодки.

Жители многоэтажек открывают двери своих квартир, чтобы приютить людей. Женщина рассказывает, что находится на втором этаже пятиэтажного дома у своего кума. Вода уже достигла подъезда.

"За этими домами соседи видели лодку с телом погибшего мужчины. Это просто ужас. Кроме эвакуации, сейчас никакой помощи не требуется. Водой и едой мы запаслись. Уехать возможности нет, поскольку все пути затоплены. Есть один путь через Великие Копани", – говорится в сообщении.

Люди пытались уезжать, пока не было воды. Однако российские оккупанты поставили блокпост. Людей заставили вернуться назад.