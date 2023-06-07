Жінка розповіла, що їх вдома було п'ятеро: вона з батьками та двоє дітей. Вода у провулок, де розташована оселя, почала прибувати дуже швидко. Цьому посприяло місцеве озеро.

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Течія була дуже сильною. Щоб врятуватися, жінка та її рідні перебралися на горище. З собою на всякий випадок взяли надувні кола та матраци.

Жінка розуміла, що мусить якось врятувати дітей. На щастя, ближче до вечора до оселі дісталися кум та сват. Вони врятували стареньких сусідок та повернулися за сім'єю. У той час перший поверх будинку фактично вже був під водою.

На вулицю злазили драбиною, а тоді йшли пішки. Згодом вони добралися у район Олешок, де розташовані багатоповерхівки.

Низькі будинки на той час вже не було видно взагалі. Суцільне море. У нашому районі, коли нас забирали, залишалися люди з трьох будинків, у декого з них інвалідність. Ситуація критична, бо місцями вода сягає вже другого поверху, деякі старі будинки почали обвалюватися, деякі повністю під водою,

– розповіла жінка.

Окупанти відбирають у людей човни

Місцеві жителі, які мають човни, намагаються допомогти іншим врятуватися. Однак російські окупанти відбирають човни.

Жителі багатоповерхівок відчиняють двері своїх квартир, щоб прихистити людей. Жінка розповідає, що наразі перебуває на другому поверсі п'ятиповерхового будинку у свого кума. Вода вже сягнула під'їзду.

За цими будинками сусіди бачили човен з тілом загиблого чоловіка. Це просто страх. Окрім евакуації зараз ніякої допомоги не потрібно. Водою і їжею ми запаслися. Виїхати можливості немає, оскільки всі шляхи затоплені. Є один шлях через Великі Копані", – мовиться у повідомленні.

Люди намагалися їхати, поки не було води. Однак російські окупанти поставили блокпост. Людей змусили повернутися назад.