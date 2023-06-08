Молодежь требовала признать подрыв оккупантами Каховской ГЭС военным преступлением и обвиняла ООН в бездействии, информирует 24 Канал. Такая реакция украинской молодежи логична, ведь миссия ООН не смогла адекватно отреагировать на катастрофу, вызванную Россией.

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Участники акции пришли с плакатами, на которых высказали четкую позицию: "Россия – террорист, подрыв ГЭС – это военное преступление". "UNderwater", "Организация Объединенных Никчем" и скандировали "Прочь Россию из ООН".



Молодежь собралась под стенами офиса ООН в Киеве / Фото предоставлены 24 Канала участниками акции



Украинцы возмущены бездействием международной организации / Фото предоставлены 24 Канала участниками акции

Протестующие также принесли в представительство ООН книги на русском языке. "Язык России – военные преступления", – написано на плакатах участников акции.

Очевидно, протестующие таким образом упрекнули ООН в том, что в день подрыва Каховской ГЭС россиянами, они у себя на официальных страницах решили напомнить, что 6 июня – день русского языка.



"Какая разница, на каком языке" – иронично пишет на плакатах активистов / Фото предоставлены 24 Канала участниками акции



Протестующие бросили под Офис книги на русском языке, чтобы показать пренебрежение к этому языку / Фото предоставлено 24 Канала участниками акции

Ведь не такую реакцию у международной организации должны вызвать военные преступления россиян. Равнодушие и бездействие миссии возмутительно.

В Киеве под офисом ООН потребовали исключить Россию из организации: видео

В своих выступлениях протестующие требовали у ООН остановить экоцид, а также по крайней мере прогнать Россию из ООН. Террористам не место в организации мира. Это звучит как сюр!



Украинцы призвали ООН наконец открыть глаза на происходящее / Фото предоставлены 24 Канала участниками акции

Больше кадров по акции / Фото предоставлено 24 Канала протестующими

Украина требует у ООН конкретных действий и решений: видео

Важно! 8 июня на 15:00 стало известно, что Украина и Организация Объединенных Наций договорились об эвакуации местных жителей с временно оккупированного Левобережья Херсонщины.