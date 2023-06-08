После российского теракта на Каховской ГЭС и ООН, и Красный Крест не предоставили помощь пострадавшим от затоплений. Дмитрий Кулеба заверил, что МИД работает с организациями, чтобы "максимально развернуть" их мощности.

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Как на подрыв Каховской ГЭС отреагировали международные организации

Кулеба сообщил, что с ООН министерство иностранных дел Украины работает со дня подрыва ГЭС. Он убежден, что в конце концов удастся получить помощь организации, а проблема в основном в бюрократии.

Мы сейчас видим такую же ситуацию, как в начале войны. Проблема – не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, тормозящих процесс развертывания миссий международных организаций – ООН – на пострадавших территориях,

– заявил Кулеба.

Между тем, ситуация с гуманитарной помощью от Красного Креста несколько сложнее.

"Там столько правил – о нейтральности, о том, чтобы не скомпрометировать себя чем-то – что с ними нужно вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их "дожмем" и поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме", – сообщил министр.

Напомним, что 7 июня к Красному Кресту обратился и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что тысячи людей на Херсонщине нуждаются в эвакуации, и многие из них – на оккупированных территориях, куда не могут попасть украинские спасательные службы.

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