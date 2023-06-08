Після російського теракту на Каховській ГЕС і ООН, і Червоний Хрест не надали допомоги постраждалим від затоплень. Дмитро Кулеба запевнив, що МЗС працює з організаціями, щоб "максимально розгорнути" їхні потужності.
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Як на підрив Каховської ГЕС відреагували міжнародні організації
Кулеба повідомив, що з ООН міністерство закордонних справ України працює з дня підриву ГЕС. Він переконаний, що зрештою вдасться отримати допомогу організації, а проблема полягає здебільшого у бюрократії.
Ми зараз бачимо таку ж ситуацію, як на початку війни. Проблема – не у відсутності бажання щось робити, а у процедурах, які гальмують процес розгортання місій міжнародних організацій – ООН – на територіях, які постраждали,
– заявив Кулеба.
Тим часом ситуація з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста дещо складніша.
"Там стільки правил – про нейтральність, про те, щоб не скомпрометувати себе чимось – що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх "дотиснемо" і допоможемо, де треба, щоб вони там з’явилися в повному обсязі", – повідомив міністр.
Нагадаємо, що 7 червня до Червоного Хреста звернувся і президент Володимир Зеленський. Він наголосив на тому, що тисячі людей на Херсонщині потребують евакуації, і багато з них – на окупованих територіях, куди не можуть потрапити українські рятувальні служби.
Що відомо про російський теракт на Каховській дамбі: останні новини
- Після підриву Каховської ГЕС та подальших підтоплень росіяни не тільки не організували евакуацію на тимчасово окупованих територіях, але і заважали людям вибиратися власними силами. Напередодні окупанти вкрали у людей більшість човнів, на яких вони могли б врятуватися.
- Вода на Херсонщині прибуватиме ще кілька днів. Втім, у 20-х числах червня вода почне спадати. Тільки тоді можна буде оцінити масштаб руйнувань, що завдали росіяни.
- Внаслідок підриву ГЕС під водою вже опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Найбільше від підтоплень постраждало лівобережжя регіону.