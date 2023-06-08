Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заметил, что есть просто фикция.

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"Есть бренды, которые позволяют руководителям этих организаций получить определенные деньги за якобы работу, которую они проводят. Это пиар-институции. Все, что они могут – это устроить заседание ради заседания и не больше", – подчеркнул Подоляк.

Все существует на бумаге

Советник руководителя ОПУ убежден, что эти организации не будут работать и не будут делать ничего, чтобы организовать хоть какую-то гуманитарную помощь – эвакуацию или предоставление людям пищи и питьевой воды.

Эта война четко продемонстрировала, что международной системы безопасности не существует – все существует только на бумаге,

– отметил Михаил Подоляк.

А определенные правила, договоры, а также уставные документы ООН, регламентирующие то, что любая страна не может неспровоцированно вторгнуться на территорию другой и убивать людей – не работают.

"Это все фикция. Просто все делали вид, что у нас есть какие-то правила, мы их придерживаемся, у нас есть какие-то институции, которые "проявляют обеспокоенность", – сказал советник главы Офиса Президента.

Но после войны об этом придется очень жестко говорить. Несмотря на то, что даже некоторым нравится существование Организации Объединенных Наций как площадки, где можно попиариться.

Как международные организации могут спасти свою репутацию: смотрите видео

Красного Креста нет

У Украины нет доступа к военнопленным, а страна-агрессор не придерживается ни одной конвенции по обращению с ними и гражданскими. Международному Красному Кресту на это просто безразлично.

"Они туда не хотят заходить и не будут хотеть. Они не приедут в Херсон, они не хотят забирать с крыши здания, два этажа которого затоплены, девочку со своей собачкой", – убежден Подоляк.

Это ведь трусы, которым все равно. Советник главы ОПУ считает, что эти люди не понимают, что имеют гуманитарную миссию. Зато они просто себя "продают".

Как международным организациям можно себя спасти

Единственная возможность для международных институций "отбелить" хоть какую-то репутацию – признать Россию страной-террористом. И это даже несмотря на то, что кому-то не хочется разрывать отношения с ней и что страна-агрессор через параллельный импорт имеет возможность получать технологии, чтобы строить ракеты.

Даже несмотря на то, что некоторые лоббисты России до сих пор, находясь в наблюдательных советах сырьевых компаний России, получают огромные средства. Даже несмотря на то, что коррупционные деньги России в увеличенном объеме гуляют по ряду стран,

– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

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