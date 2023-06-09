Про це у п`ятницю, 9 червня, в Женеві заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс. Окрім того, він цинічно закликав до "прозорого розслідування інциденту".

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ООН не поспішає називати підрив ГЕС злочином

Лоуренс заявив, що обставини "інциденту" на Каховській ГЕС нібито залишаються "нез'ясованими". Тому необхідно провести незалежне, ретельне та прозоре розслідування.

Оскільки обставини інциденту залишаються нез'ясованими, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин,

– цинічно заявив Лоуренс.

Ба більше, представник верховного комісара ООН повідомив, що всі запити на відвідування тимчасово окупованих територій України було відхилено.