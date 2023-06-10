Зокрема, фахівці відзначили просування захисників України на Сході держави. Мовиться, зокрема, й про воєнні дії під Бахмутом.

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Сили оборони мають тактичні успіхи

Так, за даними ISW, Сили оборони України мають певні успіхи в обмеженій контрнаступальній операції в Донецькій та Запорізькій областях. Там вони досягли тактичних успіхів. Загалом, за даними звіту організації, станом на 9 червня ЗСУ ведуть ці операції проти загарбників на чотирьох ділянках фронту.

За останні 48 годин значні українські операції відбувалися в кількох секторах східної та південної України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим,

– зазначили британські розвідники.

У своєму висновку в ISW також відзначили й заяви офіційних осіб України. Так, вони напередодні публікації оцінки фахівців зазначали, що під Бахмутом є успішні просування українських військ на 1,2 кілометра.

Цікаво, що певні успіхи наземних атак українських військ на заході Запорізької області при цьому припустило й російське джерело.

При цьому, як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, захисники нашої держави очікують втрат у техніці під час контрнаступу не лише з боку ворога. Це за даними ISW, визнали офіційні особи України.

Дії російських військ – неоднозначні

Щодо дій окупантів на українській землі, то в оцінці російської наступальної кампанії ISW розповіли й про оборону ворогів нашої держави. Так, у "міністерстві війни" країни-терористки зазначили, що загарбникам вдалося відбити локалізовані наземні атаки у районі Кремінної, що на Луганщині.

Однак при цьому дії російських військ та структура їхнього командування є нечіткими. Так, наприклад, розвідники Великої Британії відзначили надзвичайну активність ударів Росії по Півдню України, де "де повітряний простір більш відкритий" для країни-окупантки. Проте незрозуміло, чи були тактичні авіаудари Росії насправді ефективними.

Російські результати неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля,

– повідомили британські розвідники.

Також нечіткою є й структура російського командування, яке відповідальне за бойові дії на Півдні України. В ISW зазначили, що вона, ймовірно, дублює одна одну. Ба більше, незрозумілі й командні відносини між військовими керівниками, відповідальними за цей регіон. Мовиться про Герасимова, Романчука, Кузовлєва та Теплінського.

Росія намагається посилювати військове співробітництво з іншими державами

Також в ISW з посиланням на заяву Білого дому зазначили, що Росія продовжує поглиблювати своє співробітництво з Іраном. Зокрема, Іран допомагає країні-терористці у побудові заводу з виробництва безпілотників, який повинен появитися у Татарстані.

Це лише вкотре підкреслює, що попри західні санкції військове співробітництво між цими двома державами зростає.

Окрім Тегерану, Москва намагається посилювати співпрацю і з Китаєм. Так, за словами аналітиків, у п'ятницю, 9 червня, начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов обговорював з начальником об'єднаного відділу штабу Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі посилення російсько-китайського військової співпраці.