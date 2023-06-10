В частности, специалисты отметили продвижение защитников Украины на Востоке страны. Речь, в частности, и о военных действиях под Бахмутом.

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Силы обороны имеют тактические успехи

Так, по данным ISW, Силы обороны Украины имеют определенные успехи в ограниченной контрнаступательной операции в Донецкой и Запорожской областях. Там они добились тактических успехов. В целом, по данным отчета организации, по состоянию на 9 июня ВСУ ведут эти операции против захватчиков на четырех участках фронта.

За последние 48 часов крупные украинские операции происходили в нескольких секторах восточной и южной Украины. На некоторых участках украинские силы, вероятно, добились значительного прогресса и пробили первую линию российской обороны. В других – украинский прогресс был медленнее,

– отметили британские разведчики.

В заключении в ISW также отметили и заявления официальных лиц Украины. Так, накануне публикации оценки специалистов отмечали, что под Бахмутом есть успешные продвижения украинских войск на 1,2 километра.

Интересно, что некоторые успехи наземных атак украинских войск на западе Запорожской области при этом предположил и российский источник.

При этом, как отметили аналитики Института изучения войны, защитники нашего государства ожидают потерь в технике при контрнаступлении не только со стороны врага. Это, по данным ISW, признали официальные лица Украины.

Действия российских войск – неоднозначны

Что касается действий оккупантов на украинской земле, то в оценке российской наступательной кампании ISW рассказали и об обороне врагов нашего государства. Так, в "министерстве войны" страны-террористки отметили, что захватчикам удалось отразить локализованные наземные атаки в районе Кременной, что на Луганщине.

Однако при этом действия российских войск и структура их командования нечетки. Так, например, разведчики Великобритании отметили чрезвычайную активность ударов России по Югу Украины, где "где воздушное пространство более открыто" для страны-оккупантки. Однако непонятно, были ли тактические авиаудары России действительно эффективными.

Российские результаты неоднозначны: некоторые подразделения, вероятно, проводят надежные маневровые оборонные операции, в то время как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потерях россиян, когда они отходят через собственные минные поля,

– сообщили британские разведчики.

Также нечетка структура российского командования, которое ответственно за боевые действия на Юге Украины. В ISW отметили, что она, вероятно, дублирует друг друга. Более того, непонятны и командные отношения между военными руководителями, ответственными за этот регион. Речь идет о Герасимове, Романчуке, Кузовлеве и Теплинском.

Россия пытается усиливать военное сотрудничество с другими государствами

Также в ISW со ссылкой на заявление Белого дома отметили, что Россия продолжает углублять свое сотрудничество с Ираном. В частности, Иран помогает стране-террористке в строительстве завода по производству беспилотников, который должен появиться в Татарстане.

Это лишь в очередной раз подчеркивает, что, несмотря на западные санкции, военное сотрудничество между этими двумя государствами растет.

Кроме Тегерана Москва пытается усиливать сотрудничество и с Китаем. Так, по словам аналитиков, в пятницу, 9 июня, начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов обсуждал с начальником объединенного отдела штаба Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли усиление российско-китайского военного сотрудничества.