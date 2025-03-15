О последствиях удара по городу рассказал глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, информирует 24 Канал.

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Пожар произошел на автостоянке

Брижинский отметил, что сейчас известно о попадании в многоэтажное здание. Это – жилая девятиэтажка.

К сожалению, в Чернигове после атаки возник пожар: загорелся один автомобиль. Что касается информации о пострадавших – предварительно их нет.

Находитесь в укрытиях,

– добавил Брижинский.

Чем именно ударил враг по городу – местные власти не рассказали. Отметим, что вероятно говорится о атаке беспилотников, которые Россия запустила накануне вечером.

Враг ударил по Чернигову / Фото Дмитрия Брыжинского:

Где прозвучали взрывы: