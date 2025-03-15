Про наслідки удару по місту розповів голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує 24 Канал.

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Пожежа сталась на автостоянці

Брижинський зазначив, що наразі відомо про влучання в багатоповерхову будівлю. Це – житлова дев'ятиповерхівка.



На жаль, у Чернігові після атаки виникла пожежа: загорівся один автомобіль. Щодо інформації про постраждалих – попередньо їх немає.



Перебувайте в укриттях,

– додав Брижинський.

Чим саме ударив ворог по місту – місцева влада не розповіла. Зазначимо, що ймовірно мовиться про атаку безпілотників, які Росія запустила напередодні ввечері.



Ворог вдарив по Чернігову / Фото Дмитра Брижинського:

Де пролунали вибухи: