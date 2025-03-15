Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал белорусский журналист, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, подчеркнув, что не стоит верить всему тому, что говорят Лукашенко и Путин относительно ядерного оружия, ведь они регулярно выбирают его как инструмент для попытки запугать мир.

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Путин вероятно использует тему "ядерки" на переговорах

Российский и белорусский диктаторы стремятся пугать и держать в напряжении Европу, намекая на то, что "Орешник" способен туда достать. Оба хотят заставлять Литву и Польшу постоянно увеличивать защиту своих границ вместо оказания поддержки Украине.

Они пугают "Орешниками" и ядерным оружием. На самом деле нет доказательств, что ядерные боеголовки есть на территории Беларуси, хотя инфраструктура для этого построена,

– озвучил Вячорка.

Однако это не мешает Путину и Лукашенко пугать Запад. Они, по убеждению белорусского журналиста, будут эту тему протягивать в дальнейшем и вероятно напоминать о мифическом "Орешнике" и мифическом ядерном оружии во время мирных переговоров.

Будут говорить, что готовы не размещать ядерное оружие, но взамен Украина должна отдать еще 2 свои области России. Это я говорю теоретически. На эту игру не надо поддаваться. Надеюсь, что американская сторона прекрасно понимает, что тем двум братьям-акробатам верить нельзя,

– отметил Вячорка.

Отметим, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и авиаэксперт Анатолий Храпчинский также считает, что враги Украины в дальнейшем будут пытаться запугать Европу наличием у них "Орешников". Однако он отметил, что Украина должна предусмотреть противодействие этим межконтинентальным ракетам. В частности, он считает, что наше государство могло бы объединить усилия вместе с европейскими партнерами для производства систем ПВО.