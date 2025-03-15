Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив білоруський журналіст, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, наголосивши, що не варто вірити всьому тому, що кажуть Лукашенко і Путін стосовно ядерної зброї, адже вони регулярно обирають її як інструмент для спроби залякати світ.

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Путін ймовірно використає тему "ядерки" на переговорах

Російський та білоруський диктатори прагнуть лякати і тримати в напрузі Європу, натякаючи на те, що "Орешник" здатний туди дістати. Обидвоє хочуть змушувати Литву і Польщу постійно збільшувати захист своїх кордонів замість надання підтримки Україні.

Вони лякають "Орешниками" і ядерною зброєю. Насправді немає доказів, що ядерні боєголовки є на території Білорусі, хоча інфраструктура для цього збудована,

– озвучив Вячорка.

Однак це не заважає Путіну і Лукашенку лякати Захід. Вони, за переконанням білоруського журналіста, будуть цю тему протягувати надалі та ймовірно нагадувати про міфічний "Орешник" і міфічну ядерну зброю під час мирних переговорів.

Будуть казати, що готові не розміщувати ядерну зброю, але натомість Україна має віддати ще 2 свої області Росії. Це я кажу теоретично. На цю гру не треба піддаватися. Сподіваюся, що американська сторона чудово розуміє, що тим двом братам-акробатам вірити не можна,

– зазначив Вячорка.

Зазначимо, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та авіаексперт Анатолій Храпчинський також вважає, що вороги України надалі будуть намагатися залякати Європу наявністю в них "Орешників". Однак він наголосив, що Україна має передбачити протидію цим міжконтинентальним ракетам. Зокрема, він вважає, що наша держава могла б об'єднати зусиллям разом з європейськими партнерами для виробництва систем ППО.