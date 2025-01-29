Владімір Путін та Лукашенко і далі продовжать залякувати весь світ. Це 24 Каналу зауважив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

До теми Лукашенко заявив, що "Орешник" прибуде в Білорусь з дня на день

"Вони беруть наступальну зброю, якою можуть завдавати ударів по Європі або інших країнах. Вкотре наші вороги показують, що вони воюють не з Україною, а з Європою, країнами НАТО. Тому і далі продовжують лякати весь світ такими загрозами, як ракети "Орешник", – підкреслив авіаексперт.

"Орешник" – це модифікований "Ярс", міжконтинентальна балістична ракета. У Європі та США є протидія, можливість перехоплювати такі ракети.

ППО важлива для України

Анатолій Храпчинський зазначив, що є багато питань щодо "Орешника". Однак протидія міжконтинентальним балістичним ракетам в Україні повинна бути.

Це потрібно Україні. Якщо ми кажемо про власні системи ППО, то і деякі системи старого радянського зразка себе якісно зарекомендували у протидії повітряним загрозам з боку Росії. Деякі системи були модернізовані та поєднані із можливостями працювати західними засобами ураження,

– сказав він.

Також відбувалися напрацювання щодо спроможності створювати власні системи ППО, які б працювали і проти балістичних ракет. Адже балістична загроза – це найскладніше питання, яке Україні зараз тяжко розв'язувати. Тому що недостатньо систем ППО, які могли б працювати проти балістики.

Європа розробляє системи SAMP/T, які за характеристиками у деяких питаннях можуть бути набагато кращими, ніж Patriot. Там розглядають масштабування виробництва цих систем. Тому нашій державі варто спілкуватися щодо цих засобів ППО.

"В Україні є Південний машинобудівний завод, "Квант-Радіолокація", "ЛУЧ". Ми говоримо про те, що якби ми могли поєднати ці розробки, наприклад, з деякими французькими компаніями, які займаються виготовленням засобів радіолокації або інших систем перехоплення, це дало б гарний результат. Думаю, тоді ми могли б створити сумісно системи ППО", – вважає заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ.

За його словами, зараз в Україні розвиваються розробки. Мовиться про малі системи ППО, які можуть протидіяти загрозам БпЛА, так і великі системи, які зможуть перехоплювати крилаті та балістичні ракети.