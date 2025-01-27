Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головного редактора видання Defense Express Олега Каткова, який висловив таку думку в ефірі Київ24.

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Чи може в Білорусі з'явитися "Орешник"

Днями Олександр Лукашенко сказав, що на території Білорусі з'явиться російська установка "Орешник", яку встановлять ближче до Смоленська. Однак без відповідного рішення Росії передати ракети до Білорусі неможливо. За словами журналіста, виключно Кремль може розмістити в сусідній країні "Орешник" за власним бажанням.

У Лукашенка немає ніякої кнопки, він не може розпоряджатися ядерним озброєнням, яке є в Росії. Він просто намагається показати власну суб'єктність. Те, що РФ буде демонструвати розміщення ядерного озброєння в Білорусі є очевидним, що вони на це підуть,

– сказав редактор видання.

Як заначив Катков, Росія розглядає Білорусь як свій федеральний округ. Якщо Москва вбачатиме потребу в розміщенні "Орешника" в Білорусі, то лише в такому випадку вона передасть Мінську установку. А це Росії, ймовірно, потрібно для того, щоб погрожувати Європі.

Лукашенко став президентом Білорусі

26 січня в Білорусі пройшли вибори президента. Усього було 5 кандидатів, але понад 87% виборців нібито обрали на цей пост Олександра Лукашенка. Україна разом з ЄС не визнає вибори легітимними, але у самопроголошений президент знову має владу в країні.