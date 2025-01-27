За Олександра Лукашенка проголосували 86,82% виборців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова голови інформаційного центру ЦВК Ігоря Карпенка.
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Що відомо про попередні результати
Попередні дані щодо кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата:
- Лукашенко Олександр Григорович – 86,82%;
- проти всіх – 3,60%;
- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%;
- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%;
- Канопацька Анна Анатоліївна – 1,86%;
- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%.
Підсумкова пресконференція ЦВК Білорусі відбудеться 27 січня об 11:00.
Обстановка в період основного дня голосування на всіх дільницях була спокійна, штатна, контрольована. Будь-яких злочинів, злісних правопорушень не зафіксовано,
– каже Карпенко.