На дільницю він прийшов не сам, а разом зі своїм шпіцом на прізвисько Умка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Песик "помітив" дільницю

Умка "помітив" стіну Білоруського державного університету фізичної культури, де розташоване приміщення для голосування. Цей момент потрапив в ефір і розвеселив користувачів мережі.

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На кадрах видно, як Лукашенко заходить на виборчу дільницю в супроводі голови Ради республіки національних зборів Наталії Кочанової, інших чиновників і свого пса. Шпіц відійшов від хазяїна й "помітив" стіну навчального закладу.

До слова, з 2025 року в Білорусі набули чинності окремі положення Закону "Про відповідальне поводження з тваринами". Власникам заборонили приводити тварин-компаньйонів, окрім собак-поводирів, до торгових центрів, де продаються продукти харчування, а також до кафе, ресторанів і барів.