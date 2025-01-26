На участок он пришел не сам, а вместе со своим шпицем по кличке Умка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Песик "пометил" участок

Умка "пометил" стену Белорусского государственного университета физической культуры, где расположено помещение для голосования. Этот момент попал в эфир и развеселил пользователей сети.

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На кадрах видно, как Лукашенко заходит на избирательный участок в сопровождении председателя Совета республики национального собрания Натальи Кочановой, других чиновников и своего пса. Шпиц отошел от хозяина и "пометил" стену учебного заведения.

К слову, с 2025 года в Беларуси вступили в силу отдельные положения Закона "Об ответственном обращении с животными". Владельцам запретили приводить животных-компаньонов, кроме собак-поводырей, в торговые центры, где продаются продукты питания, а также в кафе, рестораны и бары.