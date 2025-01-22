Вы будете смеяться, но в Беларуси проходят так называемые "выборы" так называемого "президента", где снова уже в седьмой раз будут выбирать Лукашенко. Подробности нового сезона кровавого шапито белорусского узурпатора – читайте в материале 24 Канала.

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Новые "выборы" без выбора в Беларуси

"Выборы" в Беларуси проходят в течение нескольких дней. Базовым считается 26 января 2025 года, но 21 января стартовало так называемое "досрочное голосование". Узурпатор Лукашенко активно задействует админресурс и гонит на избирательные участки бюджетников и другие зависимые слои населения.

Также приняты все возможные меры против "эксцессов" – запрещено голосовать за рубежом (зарубежных участков просто не будет), а все возможные оппоненты – давно разгромлены. А в спарринг-партнерах – исключительно люди со связанными руками.

Это выдвиженцы от провластных партий:

Олег Гайдукевич (ЛДПР);

Сергей Сыранков (КПУ);

Александр Хижняк (Республиканская партия труда и справедливости).

Также в списках есть и предпринимательница с определенным оппозиционным окрасом – Анна Канопацкая, которую очевидно добавили, чтобы Лукашенко фантазировал, будто электорально разгромил Светлану Тихановскую – одну из лидеров белорусской оппозиции и руководительницу белорусского правительства в изгнании.



ЦИК зарегистрировала Канопацкую кандидатом в президенты Беларуси / Фото белорусских "СМИ"

Так называемая ЦИК уже "фиксирует" рекордную явку, однако этот фарс никто в демократическом мире не собирается признавать. Перенос "выборов" на январь также имеет свои причины – холодный зимний месяц не слишком способствует мобилизации активистов и массовым протестам (это мы видим даже на примере значительно более теплой Грузии).

То есть власть учла даже такие нюансы, хотя сейчас трудно представить, что кто-то вообще выйдет на открытый протест, ведь это в условиях современной Беларуси – гарантированные репрессии.

Они, собственно, уже происходят превентивно в рамках "профилактических мероприятий". Верные узурпатору силовики кошмарят всех и везде – местные "товарищи майоры" лезут даже в школьные чаты и ищут "крамолу" уже там. Рандомные обыски стали нормой, поводом может быть что угодно. Распространенной практикой стала принудительная расписка об отказе от "совершения противоправных действий в будущем", а также "профилактические беседы".

Скачуць па дварах, адчыняюць хаты, кто не пахаваўся – будзе вінаватым!

– песня 2011 года группы "Ляпис Трубецкой" из альбома "Веселые картинки" до сих пор актуальна.

Уравновесить этот террор Лукашенко пытается показательным, но дозированным освобождением предыдущих волн задержанных активистов. При этом ни о какой "оттепели" нечего и думать – в застенках узурпатора остаются еще более 1200 активистов, в частности и участники предыдущего "избирательного процесса" Виктор Бабарико, Мария Колесникова и другие.



Мария Колесникова / Фото белорусские "СМИ"

Для чего этот маскарад?

Лукашенко, который в 2020-м утопил в крови протесты возмущенных кражей прошлых выборов, за что получил санкции и непризнание мира собственной 6-й победы, сейчас идет уже на седьмые выборы. Возникает вопрос – для чего это, ведь можно было уже не напрягаться и после шестых "выборов", потому что Россия и КНДР тебя же признают "президентом" и так.

Но нет, белорусский Сизиф и дальше катит каменную глыбу мнимой легитимности вверх. На это есть причина. Главное, что нужно понимать о новых "выборах" в Беларуси 26 января 2025 года – это фарс и элемент политического карго-культу, где диктатор стремится легитимизировать свою власть в глазах других путем подражания процедур, которые он выдает за "демократические", подражая исключительно форме, а не сути.

Так, например, для корейских коммунистов эта процедура неважна, но она очень важна для их китайских единомышленников, а также для России. Там, кстати, также любят побеждать на "выборах".

Для первых "победа" Лукашенко будет означать, что церемониал сохранен и можно и дальше делать вид, что все хорошо. А для России "победа" самопровозглашенного "бацьки" означает, что белорусский "царь дождя" до сих пор имеет силы и его не нужно менять на кого-то младшего и еще более усатого.



Лукашенко и Путин / Фото белорусские "СМИ"

Хитрый "бацька дождя"

Лукашенко эти подводные течения хорошо понимает, хотя вряд ли читал классический труд британского этнолога Джеймса Джорджа Фрезера "Золотая ветвь". Там, напомним, на примере африканских туземцев описана изменчивая природа человеческой власти и печальная судьба царя дождей "Мата Кодоу", если тот не в состоянии вызвать обильные осадки. Все же 30 лет у власти просиживают не просто так.

Этими "выборами" Лукашенко пытается показать, что он до сих пор мощный и очень нужен России. Потому что Лукашенко не только кровавый и коварный, но и хитрый. Доказательств этому мы видим множество. Из последних – раскрытые президентом Зеленским в интервью ютуберу с грустным лицом Лексу Фридману детали разговоров с Лукашенко в первые дни вторжения России. Тогда "бацька" оправдывался и просил прощения, более того – даже одобрял ответный удар по белорусскому НПЗ в ответ.

Напомним, что это происходило в той же реальности, что и его же стендап возле карты о разоблачении планов, "откуда на Беларусь готовилось нападение". Именно так, вы не забыли, аж 4 позиции.

Конечно, обслуга Лукашенко слова Зеленского опровергла, впоследствии это сделал лично диктатор. Понятно, что делалось это для сохранения лица перед Россией. Там сделали вид, что верят, однако вряд ли поверили на самом деле.

Но стоит понимать, что и Лукашенко, чтобы удерживать власть, нужна Россия. Что бывает, когда Россия "бросает" своего "су**ного сына", мы недавно видели на примере Сирии. Там, кстати, также совсем недавно были выборы президента. В мае 2021 года за Башара Асада отдали свои голоса более 95% сирийцев. И что? Сейчас бывший любимец всех сирийцев просто доживает свой век в Москве.

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Для Лукашенко повторение такого пути правдиво лишь частично, потому что его власть также держится на российских штыках и завалится вместе с Россией, а значит – бежать придется куда-то дальше. Учитывая это, налаженные контакты с Ираном, КНДР и Китаем выглядят как вполне разумный шаг.

Но какие бы оборонные соглашения белорусский диктатор не заключал с дьяволом, как бы не бряцал чужим ядерным оружием, как бы не впихивал фантомные "Орешники", все это уже не остановит идею, время которой настало. Потому что за зимними "выборами" непременно придут "Вясны зяленай цёплай чары", а заодно – "вярнецца доля". По крайней мере, план свержения узурпатора Лукашенко уже давно готов и ждёт воплощения.