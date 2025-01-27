За Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы информационного центра ЦИК Игоря Карпенко.
Смотрите также Лукашенко привел голосовать собаку: тот "выразил" отношение к выборам прямо на участке
Что известно о предварительных результатах
Предварительные данные по количеству голосов избирателей, поданных за каждого кандидата:
- Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82%;
- против всех – 3,60%;
- Сыранков Сергей Александрович – 3,21%;
- Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%;
- Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%;
- Хижняк Александр Николаевич – 1,74%.
Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси состоится 27 января в 11:00.
Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано,
– говорит Карпенко.