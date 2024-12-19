Председатель Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская рассказала 24 Каналу, что это такой ритуал, который Лукашенко организует для себя. Их результат понятен, а единственная интрига – это сколько процентов напишут в финальном протоколе.

Смотрите также Новый уровень террора: режим Лукашенко начал мстить родственникам политзаключенных

Выборы без всякой загадки

"Кажется, что пропаганда уже проговорилась – будет 90-95%. Я не удивлюсь, если окажется 120%. В условиях, которые сейчас в Беларуси, шансов для выборов нет. В стране тотальная зачистка, все партии ликвидированы", – заметил Светлана Тихановская.

Политические лидеры или за решеткой, или вынужденно покинули страну. И сейчас даже баллотироваться нельзя, когда ты “неблагонадежный”. Лукашенко извлек уроки из 2020 года. Он хочет провести такую максимально стерильную кампанию без конкуренции и альтернативных кандидатов.

Сейчас страна в сталинском режиме, проводят принудительные сборы в поддержку Лукашенко. Они записывают различные флешмобы, насколько страна поддерживает своего диктатора, уже объявили, что собрали миллионы подписей в его поддержку,

– добавила Светлана Тихановская.

Тех, кто отказывается записываться за Лукашенко, вносят в другой список. К ним приходит КГБ. Конечно, белорусы не признают эти выборы без выбора и призывают других граждан, если их заставляют приходить на избирательные участки, ставить в бюллетенях отметку против всех.

"Я уверена, что международное сообщество не признает этих выборов. У нас будут переговоры по этому вопросу. Лукашенко как был нелегитимным узурпатором, таким и останется", – подчеркнула Тихановская.

Новые абсурдные заявления Лукашенко

Белорусский диктатор заявил что президентом должен быть мужчина, а не женщина. В таких высказываниях нет ничего нового. Он всегда демонстрировал домостроительные взгляды. Но теперь этот мужской шовинизм выглядит дремучим и неприличным в новом мире, потому что сейчас везде все больше женщин-лидеров.

Белорусы в целом, как нация, давно переросли Лукашенко с такими его патриархальными взглядами. Он живет средневековыми представлениями о жизни, а белорусы - это образованный, современный, проевропейский народ,

– подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что у них уже нет таких представлений, что женщина не для политики. Белорусы тоже видят, как все больше женщин занимают руководящие посты. И в 2020 году показали, что они на голову выше, чем эти советские лидеры.

Стоит отметить, что с 2020 года задержания и репрессии в Беларуси не останавливались ни на день. Людей арестовывают за все: участие в протестах 2020 года, старые фотографии с красно-белыми флагами, за переписку и даже за лайки в соцсетях.