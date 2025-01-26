Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

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Как в Еврокомиссии прокомментировали "выборы" в Беларуси

Каллас и Кос заявили, что фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. А безжалостные и беспрецедентные репрессии против прав человека, ограничение участия граждан в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс в стране любой легитимности.

Решение режима Лукашенко пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим институтам и правам человека только за 10 дней до выборов сделало невозможным доступ этого независимого органа к ключевым этапам избирательного процесса. Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам,

– говорится в заявлении.

Представительницы Еврокомиссии подчеркнули, что по этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках против соседей, ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима Лукашенко. В то же время Евросоюз будет финансово поддерживать гражданское общество, белорусские демократические силы в изгнании и белорусскую культуру.

"Как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании институтов", – резюмировали Кая Каллас и Марта Кос.

Они также подчеркнули, что ЕС – на стороне белорусского народа, и поддерживает его стремление к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси, как части мирной и процветающей Европы, является непоколебимой.

В МИД Германии также высказались о белорусских "выборах"

Глава немецкого МИД Анналена Бербок отметила в заметке в соцсети Х, что люди в Беларуси не имели выбора на "выборах". Она подчеркнула, что вместо свободных, честных выборов, а также жизни без страха и произвола, белорусы ежедневно испытывают притеснения, репрессии и нарушения прав человека.

Более 1 200 человек в Беларуси остаются заключенными просто потому, что они имели смелость высказаться против. Мы их не забываем. Все политзаключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны быть прекращены,

– написала Бербок.

Она также отметила мужество лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и отважных белорусов вызывают глубокое уважение в Германии.

По словам Бербок, это показывает, насколько важна борьба за демократию в Европе. Немецкий министр также подчеркнула, что "европейская семья держит свои двери открытыми – для демократической и свободной Беларуси".