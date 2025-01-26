Самопровозглашенный белорусский лидер разводит руками, потому что ему якобы снова "пришлось" участвовать в голосовании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские медиа.

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Лукашенко "заставили" участвовать в выборах президента

Как отметил Александр Лукашенко, все понимают, что он "не вечен". Самопровозглашенный президент Беларуси убеждает, что не хотел снова идти на выборы. Лукашенко говорит, что месяца три-четыре назад он сказал об этом на заседании Совета Безопасности.

Сколько можно, я 30 лет (у власти – 24 Канал). Чисто внешне как-то даже неприлично, я уже себя не в своей тарелке чувствую, вроде никого нет,

– жалуется Лукашенко.

Похоже, за это время Лукашенко не смогли "найти" замену, потому что он снова участвует в выборах. Кроме диктатора в гонке за пост участвуют и другие 4 "кандидата". Однако после таких заявлений о "конкуренции" очевидно, что нас ожидают очередные 80+% "поддержки", которые нарисует новому-старому президенту ЦИК. Вероятно, предварительные результаты объявят уже вечером.