Единственная интрига нынешних выборов в Беларуси – решатся ли Лукашенко "нарисовать" еще больший процент поддержки, по сравнению с 2020 годом – 80,1%, или же будет еще больше, чем даже у Путина в 2024 году с 87%. Что сейчас происходит в Беларуси и как в Украине и мире реагируют на выборы без выбора – сообщает 24 Канал.

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В Беларуси стартовали "выборы президента"

В воскресенье, 26 января 2025 года, в Беларуси стартовали так называемые "выборы президента". Избирательные участки начали работу в 08:00 и будут принимать "голоса" до 20:00. В общем, в Беларуси обустроили 5 325 избирательных участков. В то же время избирательные участки за рубежом – отсутствуют.

Вероятно, уже вечером могут появиться "предварительные результаты", которые не станут неожиданностью. Кроме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, есть и другие "кандидаты". Говорится аж о 4 "конкурентах":

Олег Гайдукевич – лидер Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей. Он считается оппозиционером, хотя по внешней политике высказывается еще радикальнее, чем Лукашенко.

Сергей Сиранков – первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, большой поклонник СССР, который считает себя настоящим коммунистом.

Александр Хижняк – лидер Республиканской партии труда и справедливости.

Анна Канопацкая – независимый кандидат, бизнесвумен, бывший депутат Палаты представителей и дочь первого долларового миллионера в Беларуси.

Конечно, победитель давно известен, и интрига лишь в том, насколько высокий уровень поддержки "нарисует" ЦИК. Всего Лукашенко баллотировался на пост президента 6 раз: в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Почти каждый раз, по данным ЦИК, он набирал более 80% голосов.

Напомним, что Лукашенко является президентом Беларуси с 20 июля 1994 года. 30 лет назад он принял первую президентскую присягу, и с тех пор остается у власти. В начале 2000-х годов Лукашенко окончательно захватил власть. Настоящим ударом для него стали выборы в 2020 году, когда граждане поддерживали Светлану Тихановскую, однако ЦИК все равно отдала победу постоянному президенту. Тогда Беларусь всколыхнули масштабные протесты, которые продолжались несколько месяцев.

С 2020 года Лукашенко считается самопровозглашенным президентом, ведь его победу не признали в мире. Когда стало известно, что Тихановская стала получать большинство голосов, то в Беларуси "внезапно исчез интернет" на 3 дня. После того Лукашенко уже вернулся с уверенной "победой".

Выборы-2025 будут проходить без международных наблюдателей, в открытых кабинках, где даже нет шторы для создания хоть какого-то вида "конфиденциальности", а Лукашенко уже предупредил, что возможны "перебои" в работе интернета.

Интересно, что, согласно исследованию Chatham House, проведенным в декабре 2024 – январе 2025 года, граждане Беларуси считают выборы "важным событием". Однако участвовать в них они не планируют. Если в 2020 году голосовать собирались 75% опрошенных, то сейчас – только 36%.

Украина не будет признавать результаты выборов в Беларуси

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что наше государство не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он отметил, что в этом "действе", которое будет происходить 26 января, для Украины нет "ничего неожиданно", а результаты "известны заранее".

Тихий также добавил, что очевиден и тот факт, что Лукашенко останется союзником Путина в войне против Украины, что противоречит интересам белорусского народа. Украина отмечает, что в Беларуси отсутствуют базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Мы солидарны с позицией государств-членов Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Нет на сегодня там таких условий и нет честных настоящих выборов,

– отметили в МИД Украины.

ЕС назвал президентские выборы фиктивными

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас заявила, что так называемые "президентские выборы" в Беларуси являются фиктивными. Она подчеркнула, что основным претендентом на пост президента остается Лукашенко, который руководит страной уже более 3 десятилетий.

По словам Каллас, результаты выборов в Беларуси уже давно известны и предсказуемы. Чиновница добавила, что такие выборы без выбора являются прямым нарушением демократических принципов.