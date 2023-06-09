Руйнування дамби в Новій Каховці фізично змінює фронт поблизу. Та підрив ГЕС навряд чи перешкоджатиме давно запланованому контрнаступу України, яка отримала чимало західної зброї в останні місяці.

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Очікується, що руйнування дамби не вплине на контрнаступ України

Основні удари України очікуються на інших напрямках: на відкритих рівнинах Запорізької та Донецької областей на Сході. Зміни на цій частині лінії фронту, спричиненій підривом ГЕС, приносять користь і шкоду обом сторонам.

Униз по гирлу Дніпра військові, які стояли по два береги річки, тепер розділені кілометрами паводкової води. Натомість вище за течією водосховище досить широке.

Це матиме певний вплив, оскільки ландшафт майбутнього поля бою значно змінився, і навіть сама лінія фронту змінилася,

– повідомила Наталія Гуменюк, речниця ОК "Південь".

Втім, вона додала, що зміни не є критичними. Крім того, військові готувалися на той випадок, якщо Росія підірве дамбу.

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Чому підрив ГЕС не вплине на контрнаступ України

Повінь мало вплине на контрнаступ України, оскільки наші військові ніколи не мали наміру робити бої вздовж річки основною частиною загальної кампанії. Про це заявив Михайло Самусь, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння в Києві.

За його словами, погрози України щодо наступу на річці мали на меті змусити Росію розгорнути війська подалі від основного напрямку атаки.

"До повені нам потрібно було форсувати Дніпро, і після повені це те ж саме, тільки складніше", – сказав він. "Допоміжні та відволікаючі маневри все ще можуть бути проведені".

Як підрив Каховської ГЕС вплинув на позиції росіян