У Службі безпеки пояснили, що окупанти хотіли шантажувати Україну підривом дамби. Врешті – росіяни влаштували техногенну катастрофу на півдні України.

Дивіться також Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Російські загарбники розповідають про це одне одному в телефонній розмові, яку перехопила наша Служба безпеки.

Що відомо про перехоплення СБУ

Там не вони (українська сторона – 24 Канал) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували,

– розповів окупант іншому в перехопленій розмові.

Також він описав наслідки цієї катастрофи, які намагається приховати Кремль. Зокрема, найочевидніший – підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

СБУ перехопили розмову окупантів: слухайте аудіо

Дивіться також Затоплені 600 квадратних кілометрів, загроза для ЗАЕС існує: головне про підрив Каховської ГЕС

СБУ відкрила справу через підрив росіянами Каховської ГЕС

Служба безпеки України зауважила, що вони відкрили справу за фактом воєнного злочину Росії.

Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Росія остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов'язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів,

– пояснив глава СБУ Малюк.

Служба безпеки почала розслідування за двома статтями кримінального кодексу:

порушення законів та звичаїв війни;

екоцид.

Зауважте Наказ підірвати Каховську ГЕС віддали з кабінету Путіна, – Данілов

Росія підірвала Каховську ГЕС