Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими ЗМІ. За його словами, окупанти замінували дамбу ще минулого року, передає 24 Канал.

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Влада розуміє усі ризики трагедії

Інформація була від нашої розвідки. Ми отримали інформацію, що окупанти замінували дамбу ще минулого року. Однак коли щось заміноване ворогом – ми це не контролюємо,

– зазначив президент.

Водночас Зеленський запевнив, що влада розуміла ризики такої катастрофи, то усі відповідні служби були готові до ймовірного підриву ГЕС. Попри те, що усі були поінформовані, не означає, що ця подія – це не трагедія, каже президент.

Він також додав, що підрив дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні природні, суспільні та гуманітарні виклики. Зокрема, очікується затоплення 35 – 80 населених пунктів. Зараз вирішується питання забезпечення місцевих мешканців питною водою, у якій буде потреба не лише на затоплених територіях, а й у сусідніх регіонах.

"Наслідки трагедії будуть зрозумілі через тиждень. Коли піде вода, буде зрозуміло, що там залишилося і що буде далі. Паралельно всі команди працюють, всі на місці", – підкреслив Зеленський.

Дамбу зруйнували вибухівкою

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному підтвердив, що, за попередніми висновками, знищення Каховської ГЕС відбулося внаслідок підриву вибухівкою.

"Сценарії можуть бути різні, але фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася", – сказав Юсов.

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