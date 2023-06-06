Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ. По его словам, оккупанты заминировали дамбу еще в прошлом году, передает 24 Канал.
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Власть понимает все риски трагедии
Информация была от нашей разведки. Мы получили информацию, что оккупанты заминировали дамбу еще в прошлом году. Однако когда что-то заминированное врагом – мы это не контролируем,
– отметил президент.
В то же время Зеленский заверил, что власти понимали риски такой катастрофы, все соответствующие службы были готовы к вероятному подрыву ГЭС. Несмотря на то, что все были информированы, не означает, что это событие – не трагедия, говорит президент.
Он также добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал серьезные природные, общественные и гуманитарные вызовы. В частности, ожидается затопление 35 – 80 населенных пунктов. Сейчас решается вопрос обеспечения местных жителей питьевой водой, в которой потребуется не только на затопленных территориях, но и в соседних регионах.
"Последствия трагедии будут ясны через неделю. Когда уйдет вода, будет ясно, что там осталось и что будет дальше. Параллельно все команды работают, все на месте", – подчеркнул Зеленский.
Дамбу разрушили взрывчаткой
Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному подтвердил, что, по предварительным выводам, уничтожение Каховской ГЭС произошло в результате взрыва взрывчаткой.
"Сценарии могут быть разные, но специалисты не видят причин думать, что дамба "устала", – сказал Юсов.
Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить.
- Вода из водохранилища начала затапливать города и деревни, началась эвакуация местного населения из опасных районов. В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение из-за подтопления.
- В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища.