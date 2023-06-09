В Службе безопасности объяснили, что что оккупанты хотели шантажировать Украину подрывом дамбы. В конце концов – россияне устроили техногенную катастрофу на Юге Украины.

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Российские захватчики рассказывают об этом друг другу в телефонном разговоре, который перехватила наша Служба безопасности.

Что известно о перехвате СБУ

Там не они (украинская сторона – 24 Канал) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели вроде этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали,

– рассказал оккупант другому в перехваченном разговоре.

Также он описал последствия этой катастрофы, которые пытается скрыть Кремль. В частности, самое очевидное – повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

СБУ перехватила разговор оккупантов: слушайте аудио

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СБУ открыла дело из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Служба безопасности Украины отметила, что они открыли дело по факту военного преступления России.

Взорвав дамбу Каховской ГЭС, Россия окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений,

– объяснил глава СБУ Малюк.

Служба безопасности начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса:

нарушение законов и обычаев войны;

экоцид.

Заметьте Приказ взорвать Каховскую ГЭС отдали из кабинета Путина, – Данилов

Россия взорвала Каховскую ГЭС