Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що така тактика застосовується на усіх ділянках фронту, де Сили оборони йдуть у наступ.

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Росіяни опиняються в оточені

За його словами, наші військові виконують маневр напівоточення ворога, щоб не штурмувати в лоб окуповані населені пункти. Українські військові заходять в тил противнику і йому не залишається іншого виходу, як відступати з першої лінії оборони.

Саме так ЗСУ вдалось зайняти панівні висоти біля Бахмута та покращити оперативне становище на цій ділянці фронту.

"В Бахмуті найбільша динаміка, бо там раніше почали – орієнтовно в середині травня. На інших ділянках почали трохи пізніше, але тактика така ж: прохід в тил, перекриття артилерією шляхів постачання та видавлювання ворога з першої лінії оборони", – зазначив військовий експерт.

Роман Світан про тактику ЗСУ під час контрнаступу: дивитись відео

Він додав, що наші військові не просто беруть Бахмут у напівоточення, а й підходять до дороги Дебальцеве-Слов’янськ. Це дозволяє контролювати 4 напрямки – на Слов’янськ – Дебальцеве і Бахмут – Сіверськ, що створює величезні проблеми для росіян і їм доведеться приймати рішення йти з Бахмута.

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