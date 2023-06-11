Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что подобная тактика применяется на всех участках фронта, где Силы обороны идут в наступление.

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Россияне оказываются в окружении

По его словам, наши военные выполняют манёвр полуокружения врага, чтобы не штурмовать в лоб оккупированные населенные пункты. Украинские военные заходят в тыл противнику, и ему не остается другого выхода, кроме как отступать с первой линии обороны.

Именно так ВСУ удалось занять господствующие высоты возле Бахмута и улучшить оперативное положение на этом участке фронта.

"В Бахмуте самая большая динамика, потому что там раньше начали – ориентировочно в середине мая. На других участках начали чуть позже, но тактика такая же: проход в тыл, перекрытие артиллерией путей снабжения и выдавливание врага с первой линии обороны", – отметил военный эксперт.

Роман Свитан о тактике ВСУ во время контрнаступления: смотреть видео

Он добавил, что наши военные не просто берут Бахмут в полуокружение, но и подходят к дороге Дебальцево-Славянск. Это позволяет контролировать 4 направления – на Славянск – Дебальцево и Бахмут – Северск, что создает огромные проблемы для россиян и им придется принимать решение уходить из Бахмута.

Контрнаступление ВСУ – есть первые успехи