Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый. Он отметил, что украинские военные продвинулись на нескольких участках фронта.

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ВСУ делают значительные успехи

Череватый сообщил, что украинские военные наносят удары по врагу, контратакуют, пользуясь тем, что россияне проводили ротационные мероприятия, меняли свои подразделения.

В то же время оккупанты пытаются бить по украинским позициям. За минувшие сутки захватчики нанесли 8 авиаударов и 330 раз обстреляли ствольной реактивной артиллерией.

В общей сложности произошло 6 боеприкосновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 окупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен,

– отметил Череватый.

Ситуация на Бахмутском направлении: карта

Кроме того, наши воины уничтожили:

самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика",

3 бронеавтомобиля,

гаубицу Д-30,

зенитную пушку С-60,

беспилотный аппарат ZALA,

8 складов боеприпасов,

7 автомобилей, которые подвозили боеприпасы и оружие.

Какая главная цель украинских военных

Череватый подчеркнул, что россияне пытаются выстроить свою оборону. Кроме того, были попытки контратаковать украинские позиции, однако все они ожидаемо потерпели неудачу.

"Главная наша цель остается неизменной: нанести максимальный вред врагу, максимальные потери врага и все целые средства для этого используются", – утверждает спикер.

В частности, нашим воинам удалось занять ряд высот, чтобы из них "еще чувствительнее бить по врагу".

Актуальные потери России

За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 890 оккупантов, а с начала полномасштабной войны армия России сократилась уже на 214 660 солдат.

Помимо личного состава армия террористов теряет еще и много техники. Так, с 24 февраля 2022 года ВСУ "демилитаризовали":