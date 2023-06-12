Українські військові продовжують нищити ворога, а також звільняти населені пункти від російської окупації, зокрема – деокупували село Сторожеве на Донеччині. У розвідці Британії припускають, що на тлі наступальних операцій України Шойгу намагається покращити особистий імідж.

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Чому Шойгу став активно коментувати події на фронті

Британська розвідка вважає, що Шойгу підтримує підвищену увагу російського суспільства до подій на фронті, аби представити себе особою, яка буцімто тримає під контролем усі стратегічні питання. Зокрема, російський міністр щонайменше двічі публічно виступив з коментарями щодо оборонних операцій. Окрім того, Шойгу навмисно заявляє про перебільшені українські втрати.

У розвідці наголосили, що це контрастує з іншими ключовими періодами у війні, коли він майже зникав з публічного простору. Адже раніше Шойгу міг зникати з інформпростору на кілька тижнів. Ба більше, російський міністр закликав оборонну промисловість подвоїти зусилля. Також Шойгу відкрито критикував офіцерів західного військового округу за те, що вони недостатньо швидко розгортали на фронті броньовані транспортні засоби із резервів

Шойгу, імовірно, добре усвідомлює потребу підтримання позитивного іміджу в умовах дедалі більшої неприкритої критики з боку деяких російських співгромадян,

– мовиться у повідомленні.

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