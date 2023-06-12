Загороджувальні загони в армії Росії справді існують. Очевидці показали роботу одного з таких угруповань під час повномасштабної фази російсько-української війни.
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Росіянам своїх не шкода
Нижче опубліковано кадри, які не варто дивитися людям із вразливою психікою та неповнолітнім особам. На відео можна побачити, як 7 окупантів кинули позиції та біжать до іншої лінії фронту. У деяких з них немає зброї в руках. Їх зустрічають троє озброєних загарбників.
Замість того, щоб прикрити відступ побратимів чи затримати їх у випадку дезертирства, ця трійка жорстоко розправляється з усіма солдатами, навіть беззбройними. Один з окупантів штовхає двох побратимів на землю та разом з поплічником починає стріляти по них. Третій спільник у цей час відкриває вогонь в бік інших бійців.
Деморалізовані росіяни не застосовують зброю проти загороджувального загону, а намагаються втекти або лягають на землю та повзуть геть. Однак втекти нікому не вдається. Троє окупантів швидко ліквідовують усю сімку. Масове вбивство зайняло в них усього 15 секунд.
Окупанти цинічно вбивають своїх побратимів: відео 18+
В армії Росії вбивство побратимів є буденністю
- У Курській області цієї весни мобілізований репер застрелив іншого російського військовослужбовця з автомата Калашникова. Інцидент стався біля школи у селі Більшенизівцево.
- На Бєлгородщині росіянин вбив строковика, нібито переплутавши його з українським диверсантом. Військове командування спробувало зам’яти цю справу та двічі міняло офіційну версію.
- Також є випадки вбивства командирів. Перекинуті у тимчасово окуповану частину Херсонської області росіяни деморалізувалися через неадекватну поведінку командування та вирішили здатися в полон. Згодом вони вбили російського офіцера, що заважав втекти. Подробицями цього інциденту з 24 Каналом поділилися українські спецслужби.