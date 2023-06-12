Загороджувальні загони в армії Росії справді існують. Очевидці показали роботу одного з таких угруповань під час повномасштабної фази російсько-української війни.

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Росіянам своїх не шкода

Нижче опубліковано кадри, які не варто дивитися людям із вразливою психікою та неповнолітнім особам. На відео можна побачити, як 7 окупантів кинули позиції та біжать до іншої лінії фронту. У деяких з них немає зброї в руках. Їх зустрічають троє озброєних загарбників.

Замість того, щоб прикрити відступ побратимів чи затримати їх у випадку дезертирства, ця трійка жорстоко розправляється з усіма солдатами, навіть беззбройними. Один з окупантів штовхає двох побратимів на землю та разом з поплічником починає стріляти по них. Третій спільник у цей час відкриває вогонь в бік інших бійців.

Деморалізовані росіяни не застосовують зброю проти загороджувального загону, а намагаються втекти або лягають на землю та повзуть геть. Однак втекти нікому не вдається. Троє окупантів швидко ліквідовують усю сімку. Масове вбивство зайняло в них усього 15 секунд.

Окупанти цинічно вбивають своїх побратимів: відео 18+

В армії Росії вбивство побратимів є буденністю