Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Відомо, що інцидент стався в селі Більшенизівцево Курської області, передає 24 Канал.
Читайте також Лишили селфі на згадку: окупанти на Харківщині обікрали будинок на мільйон гривень
Деталі вбивства
Військовослужбовець саперного полку 36-річний Андрій Федулов застрелив свого побратима 30-річного Івана Абрамова. Вбивство сталось на автобусній зупинці неподалік школи.
За попередньою інформацією, Федулов вистрілив у голову побратима з автомата Калашникова. Останній загинув на місці. Причини наразі невідомі, однак попередня версія військового слідства каже, що це було "необережне поводження зі зброєю".
Окупант Федулов, який застрелив свого побратима / Фото з соцмереж
Російські ЗМІ зазначають, що до війни Абрамов займався музикою, виконував реп й випускав треки під псевдонімом Kent Konga. Вбивцю вже затримали. Наразі триває розслідування справи, з'ясовуються мотиви вбивства.
Іван Абрамов до війни і після мобілізації / Фото з соцмереж
Актуальні втрати ворога на 2 березня
Починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. Лише за останню добу наші військові знищили 715 ворогів.
Крім того, окупанти масово втрачають свою "аналоговнєтну" техніку. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- танків – 3397 (+2);
- бойових броньованих машин – 6658 (+20);
- артилерійських систем – 2398 (+5);
- РСЗВ – 480 (+1);
- засоби ППО – 247 (+0);
- літаків – 300 (+0);
- гелікоптерів – 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7);
- спеціальна техніка – 230 (+0).