Починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. Проте в українському Генштабі попереджають, що втрати ворога постійно уточнюються.

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Втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

танків – 3397 (+2);

бойових броньованих машин – 6658 (+20);

артилерійських систем – 2398 (+5);

РСЗВ – 480 (+1);

засоби ППО – 247 (+0);

літаків – 300 (+0);

гелікоптерів – 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);

крилаті ракети – 873 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7);

спеціальна техніка – 230 (+0).



Величезні втрати росіян станом на 2 лютого

За рік війни Росія втратила всі готові танки та понад 100 мільярдів

Видання Forbes проаналізувало витрати Росії за 12 місяців повномасштабної війни. Виявилось, що Кремль витратив 114,4 мільярда доларів – третину всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.

Окрім того, за рік війни Росія втратила майже всі танки, які накопичувала десятиліттями. Тому Кремль ще розконсервував та виробив 1000 – 1800 танків. Це у 2 – 3 рази менше, ніж вороги мали торік.

За даними Forbes, вартість знищеної та захопленої російської техніки – майже 25 мільярдів доларів.



Скільки Росія витратила на рік війни в Україні / Інфографіка 24 каналу



Вартість втраченої російської техніки / Інфографіка 24 каналу