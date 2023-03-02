Начиная с 24 февраля 2022 года, оккупанты потеряли на войне в Украине 150 605 единиц личного состава. Однако в украинском Генштабе предупреждают, что потери врага постоянно уточняются.

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Потери врага в технике

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

танков – 3397 (+2);

боевых бронированных машин – 6658 (+20);

артиллерийских систем – 2398 (+5);

РСЗО – 480 (+1);

средств ПВО – 247 (+0);

самолетов – 300 (+0);

вертолетов – 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7);

специальной техники – 230 (+0).



Огромные потери россиян по состоянию на 2 февраля

За год войны Россия потеряла все готовые танки и более 100 миллиардов

Издание Forbes проанализировало расходы России за 12 месяцев полномасштабной войны. Оказалось, что Кремль потратил 114,4 миллиарда долларов – треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

Кроме того, за год войны Россия потеряла почти все танки, которые накапливала десятилетиями. Поэтому Кремль еще расконсервировал и произвел 1000 – 1800 танков. Это в 2 – 3 раза меньше, чем было у врагов в прошлом году.

По данным Forbes, стоимость уничтоженной и захваченной российской техники – около 25 миллиардов долларов.



Сколько Россия потратила на год войны в Украине / Инфографика 24 Канала



Стоимость потерянной российской техники / Инфографика 24 Канала