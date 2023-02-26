За оцінками Forbes, Росія витратила на війну 114,4 мільярда доларів за рік. Це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.

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Скільки Росія витрачає на війну

Аналітики зазначають, що ця сума включає лише безпосередні витрати на війну та не враховує економічні й непрямі втрати, які Росія зазнала від санкцій і економічної ізоляції.

Найдорожче федеральному бюджету обійшлося забезпечення війська – близько 36 мільярдів доларів за рік війни. Зарплата військових – 24,7 мільярда доларів. А сума компенсацій, які уряд Росії має сплатити загиблим і пораненим, навіть перевищує суму зарплат – 29,1 мільярда доларів.

Скільки Росія втратила танків в Україні

За даними Forbes, Росія втратила майже всі танки, які накопичувала десятиліттями.

Восени минулого року повідомляли, що Росія у війні втратила Першу танкову армію Росії – найбільше танкове військове формування Європи.

Загалом ЗСУ за 12 місяців війни знищили 3350 танків. Це більше, ніж мала Росія на початку вторгнення (3330 танків за даними The Military Balance). Втрати настільки великі, що росіянам довелося відкривати свої склади тривалого зберігання.

За даними Українського мілітарного центру, який провів OSINT-розвідку баз зберігання російських танків, у серпні на них знаходилися ще близько 2000 боєздатних танків старих моделей. Проте інформація про "десятки тисяч радянських танків на складах" виявилася міфом.

Аналітики зазначають, що Росія за рік війни змогла розконсервувати та виробити 1000 – 1800 танків. Це все ще багато, але у 2 – 3 рази менше, ніж Москва мала торік.

Forbes оцінив вартість знищеної та захопленої російської техніки майже у 25 мільярдів доларів.

Що з іншою технікою росіян

У дослідженні йдеться, що загалом Росія втратила 40 – 70% своєї сухопутної військової техніки. Але особливо цінними трофеями для ЗСУ стала артилерія, яка приносила найбільші втрати українським військовим у перші пів року війни.

Найбільш вартісними для росіян є втрати авіації. Попри те, що у війні в Україні авіація не відіграє настільки важливої ролі, як в інших сучасних війнах, відновлення авіапарку – найбільш складний і вартісний процес.

Загальна вартість знищених російських літаків – близько 6,5 мільярдів доларів. Ще приблизно 3 мільярди доларів коштували Росії знищені вертольоти. Сукупно втрати авіації перевищують навіть вартість втраченої бронетехніки.

Втрати Росії станом на 26 лютого

Загальна кількість втрат окупантів станом на сьогодні – близько 148 130 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 660 військових Росії.

Які втрати росіян у техніці та озброєнні