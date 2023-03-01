У Національній поліції повідомляють, що навесні 2022 року 9 військовослужбовців 25-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії пограбували будинок в селі Циркуни. Їм вже повідомили про підозри.
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Не обійшлось і без пральної машинки
За даними Офісу генпрокурора, окупанти винесли з будинку українців ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смартгодинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль.
Загальна вартість вкраденого сягає понад 1 мільйон гривень.
Окупанти влаштували фотосесію
Після незаконного заволодіння майном українців загарбники вирішили влаштувати фотосесію на згадку. Також вони знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.
Саме через це правоохоронним органам вдалось встановити особи крадіїв.
Фотосесія окупантів на викрадені гаджети / Фото Офіс генпрокурора
Усім окупантам, причетних до злочину, заочно повідомили про підозри за фактом порушення законів та звичаїв війни. Задля притягнення усіх фігурантів до кримінальної відповідальності групу російських військових буде оголошено в розшук.
СБУ затримує зрадників: останні новини
- Силовики затримали агентів ворожих спецслужб, які працювали на Росію в Одесі. Цікаво, що один з державних зрадників був адміністратором каналу "Типова Одеса". Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу, у якій йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану.
- Також працівники спецслужб затримали представників злочинної організації, яка, прикриваючись благими намірами, просила бізнесменів жертвувати гроші нібито на потреби українських військових. Зловмисникам вдалось заробити на цій схемі понад 3 мільйони гривень. Однак, на щастя, її уже ліквідувати.
- Окрім цього, співробітники Служби безпеки України по гарячих слідах затримали коригувальника ракетних обстрілів по Харкову.