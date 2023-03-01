В Национальной полиции сообщают, что весной 2022 года 9 военнослужащих 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России ограбили дом в селе Циркуны. Им уже сообщили о подозрениях.
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Не обошлось и без стиральной машинки
За данным Офиса генпрокурора, оккупанты вынесли из дома украинцев ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смартчасы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль.
Общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.
Оккупанты устроили фотосессию
После незаконного завладения имуществом украинцев захватчики решили устроить фотосессию на память. Также они снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки.
Именно поэтому правоохранительным органам удалось установить личности воров.
Фотосессия окупантов на украденные гаджеты / Фото Офис генпрокурора
Всем оккупантам, причастным к преступлению, заочно сообщили о подозрениях по факту нарушения законов и обычаев войны. Для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности группа российских военных будет объявлена в розыск.
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- Силовики задержали агентов вражеских спецслужб, работавших на Россию в Одессе Интересно, что один из государственных изменников был администратором канала "Типовая Одесса". Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, в которой говорится о государственной измене в условиях военного положения.
- Также сотрудники спецслужб задержали представителей преступной организации, которая, прикрываясь благими намерениями, просила бизнесменов жертвовать деньги якобы на нужды украинских военных. Злоумышленникам удалось заработать на этой схеме более 3 миллионов гривен. Однако, к счастью, ее уже ликвидировать.
- Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины по горячим следам задержали корректировщика ракетных обстрелов по Харькову.