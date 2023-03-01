В Национальной полиции сообщают, что весной 2022 года 9 военнослужащих 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России ограбили дом в селе Циркуны. Им уже сообщили о подозрениях.

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Не обошлось и без стиральной машинки

За данным Офиса генпрокурора, оккупанты вынесли из дома украинцев ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смартчасы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль.

Общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.

Оккупанты устроили фотосессию

После незаконного завладения имуществом украинцев захватчики решили устроить фотосессию на память. Также они снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки.

Именно поэтому правоохранительным органам удалось установить личности воров.

Фотосессия окупантов на украденные гаджеты / Фото Офис генпрокурора

Всем оккупантам, причастным к преступлению, заочно сообщили о подозрениях по факту нарушения законов и обычаев войны. Для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности группа российских военных будет объявлена в розыск.

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