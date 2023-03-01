В Национальной полиции сообщают, что весной 2022 года 9 военнослужащих 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России ограбили дом в селе Циркуны. Им уже сообщили о подозрениях.

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Не обошлось и без стиральной машинки

За данным Офиса генпрокурора, оккупанты вынесли из дома украинцев ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смартчасы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль.

Общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.

Обратите внимание! Село Циркуны оказалось под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения и армия России начала "освобождать" дома граждан от их имущества.

Оккупанты устроили фотосессию

После незаконного завладения имуществом украинцев захватчики решили устроить фотосессию на память. Также они снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки.

Именно поэтому правоохранительным органам удалось установить личности воров.

Фотосессия окупантов на украденные гаджеты / Фото Офис генпрокурора

Всем оккупантам, причастным к преступлению, заочно сообщили о подозрениях по факту нарушения законов и обычаев войны. Для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности группа российских военных будет объявлена в розыск.

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