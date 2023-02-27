Благодаря эффективной работе СБУ удалось обезвредить разветвленную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в прифронтовых районах юга Украины и задержать ее организатора. Заметим, что им оказался помощник подсанкционного депутата из Крыма Константина Мальчикова.

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Что известно о деятельности преступников

Одним из предателей Украины, пошедших на сотрудничество со страной-террористкой, оказался местный житель. Он периодически посещал Крым, где владеет базой отдыха. Именно во время очередной поездки еще до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

После начала полномасштабной войны основной задачей от российского руководства была разведывательная работа. Впоследствии одессит создал анонимный телеграм-чат, к которому привлек своих "единомышленников". Они информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике. В частности, злоумышленники:

разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса в Одесской области,

разведывали разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны,

корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в частности, энергетической.

Полученные сведения организатор агентурной группы передавал своему куратору через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов. В частности, во время обысков по месту жительства предателя правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами переписки с агрессором.



Доказательства деятельности предателей Украины / Фото СБУ



Злоумышленники корректировали свою работу в мессенджере / Фото СБУ

Еще один участник агентурной сети ФСБ оказался прокремлевским блоггером Александром Синицыным. Он еще с начала войны, с 2014 года, скрывается от правосудия в Рязани, что в России. Более того, теперь он имеет и гражданство страны-террористки.

СБУ установила, что мужчина был ранее внештатным корреспондентом центральных телеканалов страны-оккупантки, среди которых "Russia today" и медиагруппа "РосБизнесКонсалтинг". Там он распространял фейки о ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма. После бегства из Украины он создал пропагандистский телеграм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент.

Любопытно, что вражеский блоггер был на прямой связи с одесситом. От него он получал материалы о событиях на юге Украины и делал провокационные публикации.



Блогер распространял деструктивный контент / Фото СБУ



Деятельность пророссийского блогера Александра Синицына / Фото СБУ

Что угрожает предателям Украины

За подрывную деятельность в пользу России преступникам грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Так, одесситу следователи СБУ уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Наказание за ее нарушение предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас предателю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что касается блогера и пророссийского пропагандиста, то ему готовится сообщение о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". За ее нарушение предполагается, в частности:

ограничение свободы на срок до 5 лет,

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет,

с конфискацией имущества или без таковой.

Однако правоохранители на этом не останавливаются. В настоящее время идет досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников вражеской агентуры.

СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в Одесской области: видео